09 січня 2026, 08:56

Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста

09 січня 2026, 08:56
Фото: поліція
Слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наприкінці листопада у Деснянському районі столиці стався напад на 21-річного таксиста. Під час поїздки пасажир почав погрожувати водієві зброєю та вимагати мобільний телефон. Хлопець віддав гаджет і висадив нападника біля заправки на проспекті Червоної Калини.

У Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста

Поліцейські затримали грабіжника на території АЗС. Ним виявився 43-річний киянин, який був сильно напідпитку. Зброї при ньому не знайшли.

Наразі правоохоронці завершили розслідування та передали справу до суду. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.

У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував таксиста

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 55-річну місцеву жительку, яка використовувала таксистів як "кур'єрів наркотиків". Жінці загрожує до 12 років ув'язнення.

