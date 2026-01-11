16:38  11 січня
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
16:14  11 січня
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 17:13

У Харкові працівники ТЦК облаяли і побили ветерана війни

11 січня 2026, 17:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Учасник російсько-української війни Олександр заявив, що його побили працівники ТЦК у Харкові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "МедіаПорт".

Постраждалий розповів журналістам, що вранці 7 січня побачив, як посеред дороги "невідомі тягли хлопця до мікроавтобуса". Чоловік зупинився і вийшов, щоб з’ясувати, що відбувається. Між чоловікам розпочалася сварка, яка переросла в бійку.

"Я підійшов, спитав: "Хлопці, що ви творите? Я вас мало не збив”. Словесна перепалка, мене почали посилати. Сказали: "Зараз ми тебе теж запакуємо, раз такий розумний”. Я їм сказав, що я є ветераном війни, учасником бойових дій, списаний. Вони мене все одно матом обклали, почалася перепалка, вони мене повалили на землю, один із них мене придушив ззаду. У результаті побили", – розповідає ветеран.

Пізніше Олександр разом із дружиною поїхав до ТЦК, щоб поговорити з керівництвом, де, за словами ветерана, його знову побили, а дружині пошкодили руку. Згодом у чоловіка діагностували струс мозку і забиття.

Подружжя написало заяву до поліції та планує звернутися до ДБР.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який погрожував представникам ТЦК ножем і кидав цеглу у військовослужбовців. Йому призначили іспитовий термін у 2 роки.

