Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Зазначається, що пілоти роти БПЛА 3-го механізованого батальйону 155-ї ОМБр виявили російську колону, яка рухалася у напрямку Покровська через "сіру зону".

Окупанти намагалися скористатися темрявою, щоб без втрат зайти у місто, однак були помічені з повітря.

По машинах та піхоті противника завдали кілька точних уражень, унаслідок чого просування росіян було зірвано.

"Відпрацювали кількома ураженнями по автівках та піхоті, поки ті намагалися хоча б частково доїхати до міста", – зазначили у бригаді.

Раніше Сирський заявляв, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 бойових зіткнень.