Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 16:14

Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині

11 січня 2026, 16:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
ЗСУ знищили колону окупантів біля Покровська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Зазначається, що пілоти роти БПЛА 3-го механізованого батальйону 155-ї ОМБр виявили російську колону, яка рухалася у напрямку Покровська через "сіру зону".

Окупанти намагалися скористатися темрявою, щоб без втрат зайти у місто, однак були помічені з повітря.

По машинах та піхоті противника завдали кілька точних уражень, унаслідок чого просування росіян було зірвано.

"Відпрацювали кількома ураженнями по автівках та піхоті, поки ті намагалися хоча б частково доїхати до міста", – зазначили у бригаді.

Раніше Сирський заявляв, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 бойових зіткнень.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
