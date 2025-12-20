Португалія готова розмістити свої війська в Україні

фото: Офіс Президента України

Португалія не виключає розміщення військ в Україні, але це можливо виключно після завершення війни

Як повідомляє RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня.

Португальський лідер підкреслив, що розміщення військових в Україні - це позиція як Європейського Союзу, так і Португалії. Країна готова розмістити війська, брати участь у миротворчих місіях та зберігати безпеку.

"Ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", – зазначив Монтенегру.

Як повідомлялось, у США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи. Йдеться про країни, які колись входили до зони впливу СРСР.