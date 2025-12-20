17:50  20 грудня
На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту
14:59  20 грудня
Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік
13:25  20 грудня
РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2025, 17:23

Португалія готова розмістити свої війська в Україні

20 грудня 2025, 17:23
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Португалія не виключає розміщення військ в Україні, але це можливо виключно після завершення війни

Як повідомляє RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 грудня.

Португальський лідер підкреслив, що розміщення військових в Україні - це позиція як Європейського Союзу, так і Португалії. Країна готова розмістити війська, брати участь у миротворчих місіях та зберігати безпеку.

"Ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", – зазначив Монтенегру.

Як повідомлялось, у США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи. Йдеться про країни, які колись входили до зони впливу СРСР.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Португалія Володимир Зеленський політика гарантії безпеки
Зеленський відреагував на ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення
20 грудня 2025, 16:08
Стало відомо, у скільки обійдуться вибори в Україні під час війни
20 грудня 2025, 14:23
Президент Польщі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію
20 грудня 2025, 12:53
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
США запропонували Україні новий формат переговорів
20 грудня 2025, 18:40
На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту
20 грудня 2025, 17:50
Зеленський відреагував на ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення
20 грудня 2025, 16:08
Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік
20 грудня 2025, 14:59
Стало відомо, у скільки обійдуться вибори в Україні під час війни
20 грудня 2025, 14:23
Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
20 грудня 2025, 13:59
РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"
20 грудня 2025, 13:25
Уночі РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях, в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла
20 грудня 2025, 13:07
Президент Польщі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію
20 грудня 2025, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »