США запропонували Україні новий формат переговорів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.

"Дійсно, США сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони запропонували такий формат – Україна, Америка, Росія і, напевно, представники Європи", – зазначив президент України.

Водночас Зеленський підкреслив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже здійснених переговорів між Україною та США.

