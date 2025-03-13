Чехія допоможе модернізувати українські лікарні: які заклади потрапили до списку

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зустрівся із урядовим уповноваженим Чехії з питань відбудови України Томашем Копечним та чеською делегацією. Обговорили проєкти модернізації українських медзакладів.

"Згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів. І ця цифра, на жаль, не фінальна. Так, лише за останній рік кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла майже на 40%", – зазначив Ляшко.

Він також наголосив, що підтримка партнерів критично важлива для України.

Чехія – учасник програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України.

На сьогодні Єврокомісія погодила чеським партнерам підтримку 6 публічних інвестиційних проєктів:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Волинська обласна клінічна лікарня. КНП "Криворізька міська лікарня № 5" Криворізької міської ради. КНП "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради. Київська обласна дитяча лікарня.

Нагадаємо, понад три роки російська армія системно обстрілює мирні міста, атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема й медичну,: лікарні, амбулаторії, поліклініки.

Росіяни пошкодили 1984 об'єкти медзакладів та ще 301 — зруйнували вщент.