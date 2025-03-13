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13 березня 2025, 10:47

Чехія допоможе модернізувати українські лікарні: які заклади потрапили до списку

13 березня 2025, 10:47
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фото: EPA/UPG
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Чехія допоможе модернізувати українські медичні заклади. Наразі вже погоджено шість відповідних проєктів

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зустрівся із урядовим уповноваженим Чехії з питань відбудови України Томашем Копечним та чеською делегацією. Обговорили проєкти модернізації українських медзакладів.

"Згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів. І ця цифра, на жаль, не фінальна. Так, лише за останній рік кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла майже на 40%", – зазначив Ляшко.

Він також наголосив, що підтримка партнерів критично важлива для України.

Чехія – учасник програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України.

На сьогодні Єврокомісія погодила чеським партнерам підтримку 6 публічних інвестиційних проєктів:

  1. Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи.
  2. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни.
  3. Волинська обласна клінічна лікарня.
  4. КНП "Криворізька міська лікарня № 5" Криворізької міської ради.
  5. КНП "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради.
  6. Київська обласна дитяча лікарня.

Нагадаємо, понад три роки російська армія системно обстрілює мирні міста, атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема й медичну,: лікарні, амбулаторії, поліклініки.

Росіяни пошкодили 1984 об'єкти медзакладів та ще 301 — зруйнували вщент.

Чехія лікарні міністерство охорони здоров'я модернізація проєкт партнери
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