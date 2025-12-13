Фото: поліція

Подія сталася 12 грудня близько 21:40 в одному із сіл Опішнянської громади Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий 41-річний мешканець на ґрунті неприязних відносин кинув гранату у будинок знайомих. На щастя, боєприпас не спрацював.

Вибухотехніки, які прибули на місце події разом зі слідчо-оперативною групою, віднесли гранату на безпечну відстань та знищили.

Чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Фігуранту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

