13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13:26  13 грудня
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
14:27  13 грудня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2025, 14:27

На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок

13 грудня 2025, 14:27
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася 12 грудня близько 21:40 в одному із сіл Опішнянської громади Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий 41-річний мешканець на ґрунті неприязних відносин кинув гранату у будинок знайомих. На щастя, боєприпас не спрацював.

Вибухотехніки, які прибули на місце події разом зі слідчо-оперативною групою, віднесли гранату на безпечну відстань та знищили.

Чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Фігуранту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 грудня на Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто. Внаслідок вибуху постраждали дві жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область вибух Граната події затримання
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка
13 грудня 2025, 17:43
Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина
13 грудня 2025, 17:20
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
13 грудня 2025, 16:51
Вкрай складна: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію після однієї з наймасованіших атак
13 грудня 2025, 16:29
Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, ще двоє – травмувалися
13 грудня 2025, 15:52
Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто
13 грудня 2025, 15:17
Стало відомо, коли та де попрощаються зі Степаном Гігою
13 грудня 2025, 14:49
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13 грудня 2025, 13:58
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
13 грудня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »