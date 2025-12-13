Ілюстративне фото: pixabay

У ніч на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів", – йдеться у повідомленні..

Зазначається, що через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють. У решті регіонів України наразі застосовуються графіки погодинних відключень.

Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Нагадаємо, 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі.

На Кіровоградщині внаслідок масованої атаки без світла залишилися 19 населених пунктів. На Миколаївщині без електропостачання залишилися населені пункти у двох районах області.