Фото: поліція

ДТП сталася на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volvo не обрав безпечної швидкості руху та врізався у вантажівку, за кермом якої перебував 22-річний молодик.

Водій Volvo отримав травми та був госпіталізований. На жаль, 49-річний чоловік помер у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево. Водій загинув на місці.