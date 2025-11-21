14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 20:50

На Львівщині – п'ятий летальний випадок лептоспірозу у 2025 році

21 листопада 2025, 20:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 19 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 66-річна мешканка Стрийського району, у якої діагностували важкий лептоспіроз

Про це пише видання ZAHID.NET, передає RegioNews.

Зазначаэться, що жінку госпіталізували 16 листопада у вкрай важкому стані з нирковою та печінковою недостатністю.

За словами завідувача реанімаційного відділення Віктора Токарєва, у пацієнтки спостерігався класичний тяжкий перебіг лептоспірозу, який розпочався з гарячки, блювоти та діареї, а згодом приєдналася жовтяниця та відсутнє сечовиділення.

"Пацієнтка померла 19 листопада. Причиною смерті була поліорганна недостатність – зупинилися нирки, печінка, легені та серцево-судинна система", – пояснив Токарєв.

Де саме могла заразитися жінка, достеменно невідомо. Вона проживала у селі неподалік Ходорова та мала власне господарство, де могли бути гризуни.

Це вже п'ятий летальний випадок від лептоспірозу на Львівщині у 2025 році; торік зафіксовано два випадки.

Що таке лептоспіроз?

Це особливо небезпечна інфекція, яку людина може отримати від тварин.

Хвороба не передається від людини до людини. Зараження відбувається через харчування або контакт із зараженою водою чи іншими джерелами, навіть через здорову, але вологу шкіру.

Лептоспіроз має сезонність і найчастіше трапляється в літньо-осінній період.

У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, як-от підвищена температура та кон'юнктивіт. Водночас є й більш характерні ознаки хвороби:

  • сильні болі в м’язах, особливо в литках, які посилюються під час натискання
  • геморагічний синдром – патологічна кровоточивість.

Нагадаємо, у вересні на Львівщині зафіксовано два смертельні випадки від лептоспірозу. Померли 65-річний мешканець Шептицького району та 57-річна жителька Львівського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область лептоспіроз інфекційнй хвороби жінка лікарня діагноз
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 14:35
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »