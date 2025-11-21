На Львівщині – п'ятий летальний випадок лептоспірозу у 2025 році

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 19 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 66-річна мешканка Стрийського району, у якої діагностували важкий лептоспіроз

Про це пише видання ZAHID.NET, передає RegioNews.

Зазначаэться, що жінку госпіталізували 16 листопада у вкрай важкому стані з нирковою та печінковою недостатністю.

За словами завідувача реанімаційного відділення Віктора Токарєва, у пацієнтки спостерігався класичний тяжкий перебіг лептоспірозу, який розпочався з гарячки, блювоти та діареї, а згодом приєдналася жовтяниця та відсутнє сечовиділення.

"Пацієнтка померла 19 листопада. Причиною смерті була поліорганна недостатність – зупинилися нирки, печінка, легені та серцево-судинна система", – пояснив Токарєв.

Де саме могла заразитися жінка, достеменно невідомо. Вона проживала у селі неподалік Ходорова та мала власне господарство, де могли бути гризуни.

Це вже п'ятий летальний випадок від лептоспірозу на Львівщині у 2025 році; торік зафіксовано два випадки.

Що таке лептоспіроз?

Це особливо небезпечна інфекція, яку людина може отримати від тварин.

Хвороба не передається від людини до людини. Зараження відбувається через харчування або контакт із зараженою водою чи іншими джерелами, навіть через здорову, але вологу шкіру.

Лептоспіроз має сезонність і найчастіше трапляється в літньо-осінній період.

У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, як-от підвищена температура та кон'юнктивіт. Водночас є й більш характерні ознаки хвороби:

сильні болі в м’язах, особливо в литках, які посилюються під час натискання

геморагічний синдром – патологічна кровоточивість.

Нагадаємо, у вересні на Львівщині зафіксовано два смертельні випадки від лептоспірозу. Померли 65-річний мешканець Шептицького району та 57-річна жителька Львівського району.