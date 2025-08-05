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Як передає RegioNews, про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували.

Також він зазначив, що Дональд Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

"Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться. Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою", - додав український лідер.

Раніше в Україні відреагували на нову заяву Кремля про зустріч Зеленського із Путіним. В Офісі президента України зазначили, що "готові до зустрічі лідерів", а невизначеність РФ щодо переговорів з Україною на рівні лідерів виглядає як спроба затягування війни.