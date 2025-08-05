Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року

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Польща може передати винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, до кінця поточного року

Як передає RegioNews, про це у коментарі Укрінформу повідомив польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

"Справа передачі цих МіГів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році", - зазначив він.

Онишкевич додав, що ці літаки дуже потрібні для збиття в Україні ворожих крилатих ракет і дронів.

Нагадаємо, у 2022 році Польща вже передавала Україні частину своїх МіГ-29.

Як повідомлялось, Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000. Перші такі літаки Київ отримав від Парижа у лютому 2025 року.