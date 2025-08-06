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Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Индии. Еще раньше он обвинял страну в покупке российской нефти, являющейся финансированием войны против Украины

Об этом сообщается на портале Белого Дома, передает RegioNews.

США вводят дополнительную пошлину на импорт товаров из Индии в размере 25%. Причиной явилась закупка российской нефти. Дональд Трамп уже подписал соответствующий указ.

Известно, что пошлина вступит в силу через 21 день.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали санкции против РФ. Украинский лидер отмечал, чтобы РФ пошла на мир — у нее должны закончиться деньги.