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04 серпня 2025, 21:50

США та НАТО по-новому допомагатимуть Україні: подробиці

04 серпня 2025, 21:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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США та НАТО запускають новий механізм підтримки України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

За словами Дениса Шмигаля, метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як пояснив міністр оборони, завдяки новому механізму країни-члени НАТО та партнери отримають можливість фінансувати поставки озброєння та технологій через добровільні внески.

Нагадаємо, в Україні відреагували на нову заяву Кремля про зустріч Зеленського із Путіним. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українська сторона готова до зустрічі лідерів.

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