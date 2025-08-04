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Президент Зеленський підтвердив інформацію про новий пакет допомоги для України. Йдеться про ракети для Patriot

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, він обговорив посилення захисту України з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Гроші спрямують на американську зброю. Зокрема, на ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.

"Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі. Дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні", - каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили про виділення 30 мільйонів євро на допомогу Україні. На ці гроші закуплять нові системи протиповітряної оборони.