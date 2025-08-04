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Про це повідомляє командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський, передає RegioNews.

Командир одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що удосконалені російські безпілотники типу "Шахед" можуть стати ще небезпечнішими. За його словами, у разі влучання у житловий будинок такий дрон здатен зруйнувати конструкції до п’ятого поверху.

Військовий зазначив, що за наявною інформацією, у майбутньому бойову частину цих дронів планують збільшити з нинішніх приблизно 50 кг до 80–90 кг вибухівки. Така модернізація значно підвищить потужність удару і, відповідно, масштаби руйнувань.

"Збільшення ваги заряду означає, що наслідки атаки можуть бути катастрофічними навіть для міцних будівель. Це ще раз підкреслює необхідність посилення систем протиповітряної оборони", - підкреслив Ярославський.

За словами командира, своєчасне виявлення та знищення "Шахедів" у повітрі залишається ключовим завданням, аби запобігти значним жертвам і масштабним руйнуванням у містах та селах України.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що реактивні "Шахеди" можуть стати деякою проблемою для мобільних вогневих груп. Але це не проблема для зенітної артилерії з радіолокаційним або електронним наведенням снарядів.