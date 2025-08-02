Атомні підводні човни США наблизилися до РФ

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Медведєва, вже наблизились до Росії

Як передає RegioNews, про це Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", – відповів він на запитання, чи підводні човни наблизилися до РФ.

Трамп також повідомив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність завершити війну проти України, однак висунув низку вимог, які мають характер ультиматуму.