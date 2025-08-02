Атомні підводні човни США наблизилися до РФ
Президент США Дональд Трамп повідомив, що атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Медведєва, вже наблизились до Росії
Як передає RegioNews, про це Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.
"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", – відповів він на запитання, чи підводні човни наблизилися до РФ.
Трамп також повідомив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність завершити війну проти України, однак висунув низку вимог, які мають характер ультиматуму.
США розгортають ядерні підводні човни через погрози РФ - ТрампВсі новини »
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