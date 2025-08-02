Українські безпілотники масовано атакували РФ

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У ніч на 2 серпня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад"", - йдеться у повідомленні.

Першою ціллю українських БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Друга ціль - завод "Електроприлад" у місті Пенза. На підприємстві виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Медведєва, вже наблизились до РФ.