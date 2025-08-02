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02 серпня 2025, 01:35

США розгортають ядерні підводні човни через погрози РФ - Трамп

02 серпня 2025, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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За словами Дональда Трампа, була зроблена погроза, а США повинні реагувати. Він зазначив, що йдеться про захист громадян

Про це президент США заявив під час спілкування з пресою, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, він наказав розгорнути американські ядерні підводні човни. Це сталось після того, як заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати США у публічному просторі.

"Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми вважаємо її недоречною. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. Погроза була зроблена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захистити наших людей", - казав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

У відповідь на це Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" між Росією та США.

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