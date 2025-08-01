Трамп шокував статистикою втрат РФ за минулий місяць
Президент США заговорив про втрати росіян на полі бою. За його словами, це близько 20 тисяч лише за місяць
Про це президент США написав у Truth Social, передає RegioNews.
Дональд Трамп заявив, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули у липні в Україні. З початку року РФ втратила 112 500 солдатів. Це, каже Трамп, багато непотрібних смертей.
При цьому він додав, що Україна теж постраждала. Президент США зазначив, що з початку року Київ втратив близько 8 тисяч солдатів, і це число без урахування зниклих безвісти.
"Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти. Це війна, якої не повинно було бути — це війна Байдена, а не Трампа. Я тут, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити", - пише президент США.
Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною. Дмитро Медведєв відреагував на слова Трампа про розчарування в Путіні. При цьому, за даними ЗМІ, США офіційно звернулись до Ради Безпеки ООН із закликом про укладення угоди про припинення війни в Україні до 8 серпня.