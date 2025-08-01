фото: REUTERS

Президент США заговорив про втрати росіян на полі бою. За його словами, це близько 20 тисяч лише за місяць

Про це президент США написав у Truth Social, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули у липні в Україні. З початку року РФ втратила 112 500 солдатів. Це, каже Трамп, багато непотрібних смертей.

При цьому він додав, що Україна теж постраждала. Президент США зазначив, що з початку року Київ втратив близько 8 тисяч солдатів, і це число без урахування зниклих безвісти.

"Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти. Це війна, якої не повинно було бути — це війна Байдена, а не Трампа. Я тут, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити", - пише президент США.

Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною. Дмитро Медведєв відреагував на слова Трампа про розчарування в Путіні. При цьому, за даними ЗМІ, США офіційно звернулись до Ради Безпеки ООН із закликом про укладення угоди про припинення війни в Україні до 8 серпня.