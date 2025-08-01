Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 серпня (починаючи з 21:30 31 липня) російські війська атакували Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00, сили ППО знищили та подавили 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зазначається, що зафіксовані 28 влучань у дев’яти локаціях. Під ударами опинилися прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщина.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок нічного удару по Києву 31 липня збільшилась до 27, серед них троє – діти. Постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.