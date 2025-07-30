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30 липня 2025, 03:20

Німецька компанія отримала замовлення на радари для зміцнення ППО України

30 липня 2025, 03:20
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Фото: Hensoldt
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Компанія HENSOLDT отримала замовлення на постачання радарів для зміцнення системи протиповітряної оборони. Відомо, що вартість пакета перевищує 340 мільйонів євро

Про це повідомляє "Мілітарний", передає RegioNews.

Генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре зазначив, що українська протиповітряна оборона потребує нових сучасних радарів. Він додав, що частина з них уже використовується з початку повномасштабної війни в Україні. Це важлива техніка для захисту цивільного населення.

Що стосується високопродуктивних радарів TRML-4D, які виготовить для України компанія, то вони створені на основі технології AESA. Вони можуть відстежувати до 1500 цілей у радіусі до 250 км. Радар може швидко й надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати повітряні об'єкти різних типів — крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Також компанія виготовить для України багатофункціональних радарів ближнього радіуса дії SPEXER 2000 3D MkIII. Це оглядові системи різної дальності для автоматичного виявлення й класифікації наземних, морських і низьковисотних цілей.

Довідка. Hensoldt AG — транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Німеччині. Компанія спеціалізується на виробництві сенсорних технологій для захисту та спостереження в оборонному, безпековому та аерокосмічному секторах. Основними напрямками продукції є радар, оптоелектроніка та авіоніка.

Раніше Hensoldt вже працювала з Україною. Це було у 2023 році, коли німецький уряд передав українським силам системи AMPS для захисту гелікоптерів, також вироблені цією компанією. Конструкція AMPS дозволяла адаптувати систему під різні умови та завдання, що підвищує ефективність протиракетного захисту авіації.

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