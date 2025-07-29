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Про це повідомляють державні ЗМІ, передає RegioNews.

Ще понад 80 тисяч місцевих мешканців були змушені залишити свої домівки. Евакуацію проводили через загрозу підтоплень та зсувів, які виникли через інтенсивні опади.

За інформацією метеорологів, лише за 10 годин у місті в середньому випало 58,4 мм опадів. У деяких районах цей показник сягнув понад 179 мм, що значно перевищує середньомісячну норму. Подібні погодні явища вважаються аномальними навіть для літнього сезону в Пекіні.

Евакуйовано десятки тисяч людей

Через стихійне лихо у місті тимчасово закрили низку туристичних об’єктів, зокрема парки, музеї та визначні пам’ятки. Також було зупинено роботу громадського транспорту, що призвело до заторів на дорогах і ускладнило евакуацію. Влада Китаю продовжує рятувальні роботи та закликає жителів утриматися від пересування містом без крайньої потреби.

Фахівці попереджають про можливі повторні зливи та подальші підтоплення. У регіоні працюють аварійні служби, рятувальники та військові підрозділи.

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