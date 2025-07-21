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Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

21 липня Велика Британія повідомила про нові санкції проти РФ. Ці санкції повинні обмежити дохід Москви від транспортування та продажу нафти.

Відомо, що британський уряд вніс до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту. Зазначається, що ці підсанкційні танкери лише з початку минулого року перевезли російської нафти на 24 мільярди доларів.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз запровадив 18-й пакет санкцій проти РФ. Вперше до списку внесли банки з Китаю та ВПК Білорусі. Загальна кількість підсанкційних фізичних і юридичних осіб тепер перевищує 2 500. Зокрема, додали 14 осіб і 41 організацію, причетних до підриву територіальної цілісності України.