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Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення терміну, який він раніше надав Володимиру Путіну для укладання угоди щодо припинення війни в Україні

Про це повідомляє Дональд Трамп під час зустрічі з британським прем'єром, передає RegioNews.

Спочатку Трамп встановив 50-денний дедлайн, проте тепер заявив, що зменшить цей період, оскільки, на його думку, вже знає відповідь Кремля. Він висловив своє розчарування діями російського лідера.

Раніше Трамп попереджав, що у разі відсутності домовленості протягом визначеного терміну, США запровадять жорсткі вторинні санкції, зокрема мінімум 100-відсоткові тарифи. За його словами, Сполучені Штати направлять Україні сучасне озброєння на мільярди доларів. Витрати на це покладуть на НАТО та Європейський Союз.

Заява Трампа пролунала на тлі продовження активних бойових дій у Донеччині, Харківській області та на напрямку до Дніпра. Кремль продовжує посилювати наступальні операції, що викликає додаткове занепокоєння серед міжнародної спільноти. Попри погрози Трампа, ситуація на фронті залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, США продасть Україні два пакети військової допомоги.