15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 16:08

Трамп скорочує 50-денний термін угоди Путіну: "Я дуже розчарований"

28 липня 2025, 16:08
Читайте также на русском языке
фото: Clash Report
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення терміну, який він раніше надав Володимиру Путіну для укладання угоди щодо припинення війни в Україні

Про це повідомляє Дональд Трамп під час зустрічі з британським прем'єром, передає RegioNews.

Спочатку Трамп встановив 50-денний дедлайн, проте тепер заявив, що зменшить цей період, оскільки, на його думку, вже знає відповідь Кремля. Він висловив своє розчарування діями російського лідера.

Раніше Трамп попереджав, що у разі відсутності домовленості протягом визначеного терміну, США запровадять жорсткі вторинні санкції, зокрема мінімум 100-відсоткові тарифи. За його словами, Сполучені Штати направлять Україні сучасне озброєння на мільярди доларів. Витрати на це покладуть на НАТО та Європейський Союз.

Заява Трампа пролунала на тлі продовження активних бойових дій у Донеччині, Харківській області та на напрямку до Дніпра. Кремль продовжує посилювати наступальні операції, що викликає додаткове занепокоєння серед міжнародної спільноти. Попри погрози Трампа, ситуація на фронті залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, США продасть Україні два пакети військової допомоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна війна агресія Путін військова допомога ескалація
Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати з російського полону
28 липня 2025, 15:44
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
28 липня 2025, 15:04
Армія РФ обстріляла реактивними снарядами Костянтинівку на Донеччині
28 липня 2025, 14:59
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
На Київщині викрито незаконний видобуток 8 тис. тонн піску з Десни
28 липня 2025, 16:28
Росіяни перетворюють на сміттєзвалище одне із найбільших міст Запорізької області
28 липня 2025, 16:25
У Миколаєві тимчасово не буде води
28 липня 2025, 16:08
Зник 8-річний Кирило з Кам’янського: пішов з дому та не повернувся
28 липня 2025, 15:50
У Миколаївській області зафіксували температурний рекорд
28 липня 2025, 15:46
Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати з російського полону
28 липня 2025, 15:44
Як виглядає квартира на 26 поверсі в ЖК "Новодворянський" після ракетного удару по Дніпру 26 липня
28 липня 2025, 15:40
На Рівненщині судитимуть жінку, яка допомагала військовим "відсидітись у тилу"
28 липня 2025, 15:25
У Дніпрі відтворять соборну мечеть, зруйновану майже 100 років тому
28 липня 2025, 15:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »