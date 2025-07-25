Усик очолив "народний" світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec

фото: facebook.com/Alexanderusyk

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, українець Олександр Усик очолив оновлений фанатський рейтинг Pound for Pound (P4P). Але у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14 позиції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на авторитетний статистичний портал BoxRec .

Рейтинг P4P ("pound for pound") визначає найкращих боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. У ньому оцінюються не лише титули та рекорди, але й рівень суперників, яких боєць переміг, та загальна якість його виступів.

Користувачі сайту найчастіше голосують саме за українця Олександра Усика.

Топ-10 "народного" рейтингу P4P за версією BoxRec станом на липень:

Олександр Усик (Україна);

Наоя Іноуе (Японія);

Теренс Кроуфорд (США);

дмитро бівол (рф);

Артур Бетербієв (Канада);

Сауль Альварес (Мексика);

Джессі Родрігес (США);

Дзунто Накатані (Японія);

Давід Бенавідес (США);

Шакур Стівенсон (США).

Водночас за даними комп'ютеризованої системи порталу BoxRec у рейтингу найкращих боксерів світу абсолютний чемпіон Олександр Усик посів лише 14 місце.

Так, лідером рейтингу P4P BoxRec є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Тайсон Ф’юрі кинув виклик Усику. Бій запланований на квітень 2026 року.