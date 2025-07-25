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25 липня 2025, 14:55

Усик очолив "народний" світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec

25 липня 2025, 14:55
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фото: facebook.com/Alexanderusyk
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Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, українець Олександр Усик очолив оновлений фанатський рейтинг Pound for Pound (P4P). Але у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14 позиції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на авторитетний статистичний портал BoxRec.

Рейтинг P4P ("pound for pound") визначає найкращих боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. У ньому оцінюються не лише титули та рекорди, але й рівень суперників, яких боєць переміг, та загальна якість його виступів.

Користувачі сайту найчастіше голосують саме за українця Олександра Усика.

Топ-10 "народного" рейтингу P4P за версією BoxRec станом на липень:

  • Олександр Усик (Україна);
  • Наоя Іноуе (Японія);
  • Теренс Кроуфорд (США);
  • дмитро бівол (рф);
  • Артур Бетербієв (Канада);
  • Сауль Альварес (Мексика);
  • Джессі Родрігес (США);
  • Дзунто Накатані (Японія);
  • Давід Бенавідес (США);
  • Шакур Стівенсон (США).

Водночас за даними комп'ютеризованої системи порталу BoxRec у рейтингу найкращих боксерів світу абсолютний чемпіон Олександр Усик посів лише 14 місце.

Так, лідером рейтингу P4P BoxRec є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Тайсон Ф’юрі кинув виклик Усику. Бій запланований на квітень 2026 року.

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