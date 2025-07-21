фото: Instagram/Олександр Усик

Неочікувана фраза Олександра Усика на пресконференції перетворилась на вірусний мем

Про це повідомляє спортсмен у соцмережах, передає RegioNews.

Перед боєм-реваншем із Даніелем Дюбуа український боксер Олександр Усик знову привернув увагу публіки, але цього разу не лише спортивними заявами. Під час пресконференції спортсмен відреагував на гучні слова тренера суперника нестандартною фразою англійською:

"Don’t push the horses”.

Вона є буквальним перекладом вислову: "Не женіть коней” - і викликала подив у залі.

Через те, що в англійській мові такого фразеологізму не існує, ані перекладач, ані британська сторона не зрозуміли, що мав на увазі Усик. Водночас цей момент швидко став вірусним - уривок з пресконференції розлетівся мережею, а фраза перетворилася на мем.

Український гурт Muesli UA на хвилі популярності створив музичний трек із використанням цієї репліки. Олександр Усик опублікував композицію у своєму TikTok. Відео швидко набрало популярність. Таким чином нетривіальні вислови чемпіона легко увійшли у тренди соцмереж.

Раніше повідомлялося, Артем Пивоваров і Олександр Усик презентували спільний трек перед боєм з Дюбуа.