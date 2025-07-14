У Польщі підготували понад 200 тисяч повісток: кому їх вручатимуть

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Польща надсилає 235 тисяч повісток для проходження військово-лікарської комісії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що крім чоловіків призовного віку, викликатимуть жінок та громадян віком від 50 років.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що польське суспільство демонструє обмежену готовність до активного спротиву в разі гіпотетичної збройної агресії з боку РФ. Наприклад, більшість опитаних планували б уникати прямої участі у бойових діях. Лише кожен десятий поляк готовий буде добровільно стати на захист батьківщини.

Раніше ми повідомляли про те, що у Польщі готуються до мобілізації, а повістки доставлятимуть кур’єри.