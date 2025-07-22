Вчив "основі безпеки", а сам загинув: РФ втратила на війні проти України вчителя, який зустрічався з Путіним
На війні в Україні загинув відомий російський вчитель. Він колись мав зустріч із диктатором Путіним
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.
На війні РФ проти України загинув Геннадій Старунов. Це "Вчитель року Москви 2022 року". Він був директором школи, а також викладачем "Основи безпеки життєдіяльності". У 2022 році він також зустрічався з російським диктатором Путіним.
Деталей про його загибель невідомо.
Нагадаємо, що станом на 21 липня, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, було ліквідовано 1 043 160 російських військових, які воюють проти України. Крім того, українські захисники продовжують нищити ворожу техніку. За період повномасштабної війни РФ уже втратила 421 літак, 340 гелікоптерів та багато іншого.
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
Під Чернівцями у колодязі виявили тіло чоловіка
22 липня 2025, 05:05Згорів вщент: у Львові під час руху спалахнув електроскутер
22 липня 2025, 04:35Розвідники показали, як знищують російські системи ППО на Донбасі
22 липня 2025, 03:55На Рівненщині пожежа забрала життя чоловіка
22 липня 2025, 02:40Україна може втратити багато врожаю соняшнику: чому це стається
22 липня 2025, 01:40В Україні знову змінилась вартість молодої картоплі: скільки тепер коштує кілограм
22 липня 2025, 01:20У Бучі шукають хуліганів, які запустили феєрверк
22 липня 2025, 00:35Мільйонний бізнес на ухилянтах: у Києві судять адвоката за масштабну схему
22 липня 2025, 00:10Просто, але ефективно: прикордонники показали, як борються з російською бронетехнікою
21 липня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі блоги »