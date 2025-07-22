Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

На війні РФ проти України загинув Геннадій Старунов. Це "Вчитель року Москви 2022 року". Він був директором школи, а також викладачем "Основи безпеки життєдіяльності". У 2022 році він також зустрічався з російським диктатором Путіним.

Деталей про його загибель невідомо.

Нагадаємо, що станом на 21 липня, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, було ліквідовано 1 043 160 російських військових, які воюють проти України. Крім того, українські захисники продовжують нищити ворожу техніку. За період повномасштабної війни РФ уже втратила 421 літак, 340 гелікоптерів та багато іншого.