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14 июля 2025, 12:55

В Польше подготовили более 200 тысяч повесток: кому их будут вручать

14 июля 2025, 12:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Польша посылает 235 тысяч повесток для прохождения военно-врачебной комиссии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что кроме мужчин призывного возраста будут вызывать женщин и граждан в возрасте от 50 лет.

Недавнее социологическое исследование показало, что польское общество демонстрирует ограниченную готовность к активному сопротивлению при гипотетической вооруженной агрессии со стороны РФ. Например, большинство опрошенных планировали бы избегать прямого участия в боевых действиях. Только каждый десятый поляк готов будет добровольно встать на защиту родины.

Ранее мы сообщали, что в Польше готовятся к мобилизации, а повестки будут доставлять курьеры.

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