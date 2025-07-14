В Польше подготовили более 200 тысяч повесток: кому их будут вручать

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что кроме мужчин призывного возраста будут вызывать женщин и граждан в возрасте от 50 лет.

Недавнее социологическое исследование показало, что польское общество демонстрирует ограниченную готовность к активному сопротивлению при гипотетической вооруженной агрессии со стороны РФ. Например, большинство опрошенных планировали бы избегать прямого участия в боевых действиях. Только каждый десятый поляк готов будет добровольно встать на защиту родины.

Ранее мы сообщали, что в Польше готовятся к мобилизации, а повестки будут доставлять курьеры.