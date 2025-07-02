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02 липня 2025, 22:05

У Польші встановили день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА: президент вже підписав указ

02 липня 2025, 22:05
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фото: VSN
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Польський президент підписав закон про встановлення офіційного дня пам’яті жертв подій на Волині 1943 року

Про це повідомляє пресслужба польського президента, передає RegioNews.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким встановлюється 11 липня Національним днем пам’яті жертв геноциду, здійсненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією. Документ офіційно визнає, що підрозділи цих формувань у роки Другої світової війни скоїли злочини проти польського населення, яке проживало на території сучасної західної України.

Закон був ухвалений Сеймом Польщі 4 червня 2025 року і офіційно підписаний президентом 2 липня. У ньому йдеться, що саме 11 липня 1943 року, відомий як "кривава неділя", відбулися масові вбивства польських мешканців Волині. Ця дата визначена для щорічного вшанування пам’яті загиблих поляків.

Документ наголошує, що смерть польських громадян через їхню національну приналежність є підставою для встановлення пам’ятного дня. Таким чином, польська держава офіційно вшановуватиме жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА, що стало частиною довготривалої історичної суперечки між Польщею та Україною щодо подій середини XX століття.

Нагадаємо, депортували з Польщі: затримано проросійського політолога, який поширював фейки про Україну.

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