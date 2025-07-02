Сили оборони уразили російський завод, що виробляє зенітні ракетні комплекси
Сили оборони України 1 липня завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській республіці РФ. На об'єкті виникла пожежа
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Атаку здійснили підрозділи СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Зазначається, що об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії — завод "Купол" — спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.
"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Сили оборони України успішно атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Ворог зазнав втрат.