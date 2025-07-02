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02 липня 2025, 08:00

Сили оборони уразили російський завод, що виробляє зенітні ракетні комплекси

02 липня 2025, 08:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони України 1 липня завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській республіці РФ. На об'єкті виникла пожежа

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Атаку здійснили підрозділи СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зазначається, що об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії — завод "Купол" — спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України успішно атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Ворог зазнав втрат.

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