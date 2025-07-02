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02 июля 2025, 10:35

Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области: возник пожар

02 июля 2025, 10:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны Украины нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ. Атака была успешной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Россия использует этот НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами своих подразделений, задействованных в войне против Украины.

"Подтверждено попадание по территории объекта — в частности, повреждены технологические установки. Возник пожар. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля Силы обороны поразили российский завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы.

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