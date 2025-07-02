Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области: возник пожар

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ. Атака была успешной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Россия использует этот НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами своих подразделений, задействованных в войне против Украины.

"Подтверждено попадание по территории объекта — в частности, повреждены технологические установки. Возник пожар. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.