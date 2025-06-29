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В США планируют ввести 500% пошлины на импорт из стран, избегающих поддержки Украины. Санкционный законопроект получит поддержку Трампа

Об этом американский политик сообщил во время выступления на одном из телеканалов, передает RegioNews.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит рассмотрение нового законопроекта о санкциях против Российской Федерации. Обсуждение инициативы запланировано на июль.

По словам Грэма, речь идет не только о расширении давления на РФ, но и о введении жестких экономических мер против стран, отказывающихся помогать Украине в условиях полномасштабной войны. В частности, в документе предусмотрено введение 500% пошлин на импорт товаров из таких государств.

Ожидается, что документ будет вынесен на рассмотрение в Конгрессе США в ближайшее время. Если его примут в июле, это может существенно изменить баланс в международной экономической и политической поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что председатель Госфинмониторинга Пронин не смог объяснить, за что ввели санкции против Порошенко.