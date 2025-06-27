У Бельгії зловмисники пробралися на військові склади і пошкодили обладнання, яке призначалося для України

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У бельгійському місті Турне пропалестинські активісти вдерлися на територію оборонної компанії OIP та пошкодили обладнання, яке призначалося для України. Інцидент призвів до затримки поставок та значних збитків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7sur7.

За даними видання, пропалестинські активісти провели скоординовані акції проти двох бельгійських компаній — OIP у Турне та Syensqo в Харені, звинувативши їх у співучасті в ізраїльських військових операціях у Газі.

"Хоча масштабні протести були зосереджені навколо Ізраїлю, найсерйозніші та найбезпосередніші наслідки відчулися в Турне, де обладнання, призначене для військових зусиль України, було серйозно пошкоджено", — йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора компанії Фредді Верслейса, збитки сягають майже 1 мільйон євро.

Нагадаємо, у Бельгії скасували показ проросійського фільму після звернення України.