12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
11:37  27 июня
На Сумщине 14-летний парень пострадал от взрыва патрона
05:40  27 июня
В Черном море появился смертельный хищник-пришелец: что известно
UA | RU
UA | RU
27 июня 2025, 13:59

В Бельгии злоумышленники пробрались на военные склады и повредили оборудование, предназначенное для Украины

27 июня 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: 7sur7
Читайте також
українською мовою

В бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP и повредили оборудование, предназначенное для Украины. Инцидент привел к задержке поставок и значительным убыткам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7sur7.

По данным издания, пропалестинские активисты провели скоординированные акции против двух бельгийских компаний – OIP в Турне и Syensqo в Харене, обвинив их в соучастии в израильских военных операциях в Газе.

"Хотя масштабные протесты были сосредоточены вокруг Израиля, самые серьезные и непосредственные последствия ощутились в Турне, где оборудование, предназначенное для военных усилий Украины, было серьезно повреждено", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Фредди Верслейса, ущерб достигает почти 1 миллиона евро.

Напомним, в Бельгии был отменен показ пророссийского фильма после обращения Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Бельгия помощь ВСУ техника происшествия
Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщины
10 июня 2025, 14:07
В Бельгии убили семью украинского военного: погибшие – женщина и дочь
07 июня 2025, 14:43
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
27 июня 2025, 14:26
В Донецкой области комбата разоблачили в незаконной выплате почти миллиона гривен боевых
27 июня 2025, 14:11
В результате ракетного удара 27 июня по городу Самар на Днепропетровщине возросло количество погибших
27 июня 2025, 14:06
Чернышев прокомментировал подозрение по делу о коррупции в Минрегионе
27 июня 2025, 14:00
В Одессе мужчина зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой
27 июня 2025, 13:50
В Украине готовится прокурорская перезагрузка: названы кандидаты
27 июня 2025, 13:43
В Одесской области 13-летняя школьница вылезла на грузовой вагон и получила удар током
27 июня 2025, 13:30
На Львовщине самодельная петарда взорвалась в руках студента
27 июня 2025, 13:26
В Ровенской области пенсионерка организовала коррупционную схему для военнослужащих, которые не хотели ехать на фронт
27 июня 2025, 13:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »