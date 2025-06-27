В Бельгии злоумышленники пробрались на военные склады и повредили оборудование, предназначенное для Украины

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В бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP и повредили оборудование, предназначенное для Украины. Инцидент привел к задержке поставок и значительным убыткам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7sur7.

По данным издания, пропалестинские активисты провели скоординированные акции против двух бельгийских компаний – OIP в Турне и Syensqo в Харене, обвинив их в соучастии в израильских военных операциях в Газе.

"Хотя масштабные протесты были сосредоточены вокруг Израиля, самые серьезные и непосредственные последствия ощутились в Турне, где оборудование, предназначенное для военных усилий Украины, было серьезно повреждено", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Фредди Верслейса, ущерб достигает почти 1 миллиона евро.

Напомним, в Бельгии был отменен показ пророссийского фильма после обращения Украины.