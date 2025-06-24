Повернули до життя: харківські медики врятували жінку після клінічної смерті
Харківська бригада "швидкої допомоги" врятувала жінку після інфаркту. У 66-річної пацієнтки була клінічна смерть
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, це сталось 23 червня. У 66-річної жінки стався гострий інфаркт міокарда, що спричинив клінічну смерть.
Завдяки швидкій та професійній реакції медиків, вдалось провести реанімаційні заходи, і серце пацієнтки знову забилось. Зараз вона вже в стабільному стані та знаходиться в лікарні під наглядом лікарів.
Нагадаємо, раніше на Львівщині медики провели операції з пересаджування органів жінці та двом дітям. Це стало можливим завдяки тому, що родичі 16-річного хлопця, який загинув у ДТП, погодились на посмертне донорство.
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