Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Харківська бригада "швидкої допомоги" врятувала жінку після інфаркту. У 66-річної пацієнтки була клінічна смерть

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, це сталось 23 червня. У 66-річної жінки стався гострий інфаркт міокарда, що спричинив клінічну смерть.

Завдяки швидкій та професійній реакції медиків, вдалось провести реанімаційні заходи, і серце пацієнтки знову забилось. Зараз вона вже в стабільному стані та знаходиться в лікарні під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині медики провели операції з пересаджування органів жінці та двом дітям. Це стало можливим завдяки тому, що родичі 16-річного хлопця, який загинув у ДТП, погодились на посмертне донорство.