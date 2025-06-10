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10 червня 2025, 00:25

Сили оборони атакували російський завод, де виготовляли антени для "шахедів" та КАБів

10 червня 2025, 00:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 9 червня Сили оборони України атакували важливий об'єкт ВПК Росії в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки. Йдеться про потужності підприємства АТ "ВНІІР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Зазначається, що цей об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробляв навігаційне обладнання. Завод забезпечував виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу "Shahed", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), а також іншому високоточному озброєнні.

"Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня Сили оборони України завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Під удар потрапили два літаки МіГ-31 та Су-30/34.

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