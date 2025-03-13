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Більшість французів бояться, що війна може статися в інших сусідніх країнах РФ, крім України. При цьому є частка людей у Франції, які бояться, що війна торкнеться їх напряму

Про це повідомляє BFMTV, передає RegioNews.

77% респондентів заявили, що вони бояться ризику того, що війна може загрожувати іншим сусідам Росії. Тобто, крім України. При цьому ще 23; бояться, що війна буде стосуватися Франції напряму.

Слід зазначити, що зараз Франція активно підтримує Україну. Зокрема, нещодавно країна оголосила про нову військову допомогу. Зокрема, це бомби для винищувачів, які раніше отримали українські військові. Цікаво, що на це спрямують 195 мільйонів євро, профінансовані сплатою відсотків із заморожених російських активів.