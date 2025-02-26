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26 лютого 2025, 20:38

Більшість українців мають низький рівень щастя, - опитування

26 лютого 2025, 20:38
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фото: Unsplash
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Більшість українців мають низький рівень щастя та задоволеності життям, а також високий рівень тривожності

Про це свідчать дані дослідження за міжнародною методологією Національного статистичного управління Великої Британії, проведеного КМІС, передає RegioNews.

Основні результати пілотного дослідження рівня особистого добробуту українців

  • Задоволеність життям

Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні.

  • Відчуття цінності того, чим людина займається

Опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність. Зокрема, 62% вважають, що те, чим вони займаються в житті має глузд та варте зусиль.

  • Рівень щастя

Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Водночас 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.

  • Рівень тривожності

Разом з тим, 43% респондентів відчували високий рівень тривоги.

Автори дослідження також порівняли загальний рівень особистого добробуту українців із британськими даним. Фактично половина опитаних українців відчувають високий рівень незадоволеності життям, тоді як у Великій Британії таких тільки 6%.

Довідка: опитування проводилося у червні 2024 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 2008 респондентів з підконтрольних уряду України територій.

Нагадаємо, станом на кінець 2024 року 68% жителів України повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом.

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