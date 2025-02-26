Більшість українців мають низький рівень щастя, - опитування

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Більшість українців мають низький рівень щастя та задоволеності життям, а також високий рівень тривожності

Про це свідчать дані дослідження за міжнародною методологією Національного статистичного управління Великої Британії, проведеного КМІС, передає RegioNews.

Основні результати пілотного дослідження рівня особистого добробуту українців

Задоволеність життям

Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні.

Відчуття цінності того, чим людина займається

Опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність. Зокрема, 62% вважають, що те, чим вони займаються в житті має глузд та варте зусиль.

Рівень щастя

Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Водночас 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.

Рівень тривожності

Разом з тим, 43% респондентів відчували високий рівень тривоги.

Автори дослідження також порівняли загальний рівень особистого добробуту українців із британськими даним. Фактично половина опитаних українців відчувають високий рівень незадоволеності життям, тоді як у Великій Британії таких тільки 6%.

Довідка: опитування проводилося у червні 2024 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 2008 респондентів з підконтрольних уряду України територій.

Нагадаємо, станом на кінець 2024 року 68% жителів України повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом.