Більшість українців мають низький рівень щастя, - опитування
Більшість українців мають низький рівень щастя та задоволеності життям, а також високий рівень тривожності
Про це свідчать дані дослідження за міжнародною методологією Національного статистичного управління Великої Британії, проведеного КМІС, передає RegioNews.
Основні результати пілотного дослідження рівня особистого добробуту українців
- Задоволеність життям
Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні.
- Відчуття цінності того, чим людина займається
Опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність. Зокрема, 62% вважають, що те, чим вони займаються в житті має глузд та варте зусиль.
- Рівень щастя
Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Водночас 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.
- Рівень тривожності
Разом з тим, 43% респондентів відчували високий рівень тривоги.
Автори дослідження також порівняли загальний рівень особистого добробуту українців із британськими даним. Фактично половина опитаних українців відчувають високий рівень незадоволеності життям, тоді як у Великій Британії таких тільки 6%.
Довідка: опитування проводилося у червні 2024 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 2008 респондентів з підконтрольних уряду України територій.
Нагадаємо, станом на кінець 2024 року 68% жителів України повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом.