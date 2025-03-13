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Большинство французов опасаются, что война может произойти в других соседних странах РФ, кроме Украины. При этом есть доля людей во Франции, которые боятся, что война коснется их направления

Об этом сообщает BFMTV, передает RegioNews.

77% респондентов заявили, что они опасаются риска того, что война может угрожать другим соседям России. То есть, кроме Украины. При этом еще 23; боятся, что война будет касаться Франции напрямую.

Следует отметить, что сейчас Франция активно поддерживает Украину. В частности, недавно страна объявила о новой военной помощи. В частности, это бомбы для истребителей, ранее получившие украинские военные. Интересно, что на это направят 195 миллионов евро, профинансированные уплатой процентов по замороженным российским активам.