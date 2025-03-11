14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 16:15

ВСУ атаковали НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба"

11 марта 2025, 16:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 11 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ в Московской, Ленинградской и Орловской областях. Они задействованы в обеспечении оккупационной армии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаку на вражеские объекты совершили подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МОУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Так, подтверждено попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Именно этот НПЗ обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Также зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области. Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

"Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, и соблюдают нормы международного гуманитарного права, принимая меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население.

Напомним, накануне ВСУ атаковали стратегические российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях, задействованные в обеспечении оккупационной армии РФ.

НПЗ нефтепровод ВСУ война Генштаб РФ Москва топливо Силы беспилотных систем СБУ ССО ВСУ ГУР атака
Эффектный "страйк": украинские дронщики уничтожили тяжелую бронетехнику россиян
11 марта 2025, 15:40
Трамп хочет победы РФ в войне против Украины - СМИ
11 марта 2025, 14:55
1300 солдат и 75 артсистем: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
11 марта 2025, 07:19
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В США заявили, что переговоры с Украиной "приближаются к завершению"
11 марта 2025, 16:30
Выманивал деньги онлайн: киевлянин устроил "бизнес" прямо за решеткой
11 марта 2025, 15:53
Впервые в Украине: 28-летняя девушка стала доноркой костного мозга для иностранца
11 марта 2025, 15:46
Эффектный "страйк": украинские дронщики уничтожили тяжелую бронетехнику россиян
11 марта 2025, 15:40
Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2025 году
11 марта 2025, 15:39
Россияне убили двух гражданских в Херсонской области
11 марта 2025, 15:30
Смертельное ДТП в Киевской области: погиб 59-летний водитель
11 марта 2025, 15:27
Во Львове пьяный водитель влетел в припаркованное авто: при полицейских он выпил еще
11 марта 2025, 15:10
Рада проголосовала за повышение зарплат чиновникам
11 марта 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »