ВСУ атаковали НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба"

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 11 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ в Московской, Ленинградской и Орловской областях. Они задействованы в обеспечении оккупационной армии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаку на вражеские объекты совершили подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МОУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Так, подтверждено попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Именно этот НПЗ обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Также зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области. Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

"Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, и соблюдают нормы международного гуманитарного права, принимая меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население.

Напомним, накануне ВСУ атаковали стратегические российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях, задействованные в обеспечении оккупационной армии РФ.