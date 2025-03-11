1300 солдатів і 75 артсистем: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
Впродовж доби російська армія втратила на війні з Україною 1300 солдатів, 23 бойові броньовані машини і 75 артилерійських систем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб.
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