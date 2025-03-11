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Аналітики помітили, що риторика американського президента стала дуже змінюватися. Якщо раніше він робив акцент на завершенні війни, яка "не повинна була початися", то тепер його заяви мають інший "тон"

Про це повідомляє The Atlantic, передає RegioNews.

Журналісти видання проаналізували останні заяви Дональда Трампа. Президент США вже натякав на можливе скасування тимчасового захисту для українських біженців у США. Також він казав, що не підтримує посилення протиповітряної оборони України, і казав, що Україна повинна буде йти на поступки.

Аналітики підкреслили, що раніше Дональд Трамп робив акцент на тому, що він просто хоче завершити війну. Однак тепер, на думку експертів, стає очевидним, що його справжня мета - це перемога РФ. Основою нової політики Трампа стала риторика "хороша Росія, погана Україна". Все частіше Трамп говорить про необхідність Києва "зазнати ще більших втрат, щоб припинити війну на умовах Москви".

Журналісти The Atlantic роблять такий висновок: позиція президента США Дональда Трампа вже не є нейтральною. Якщо така риторика стає більш популярною серед його прихильників, то можна припускати, що це буде офіційно закріплено в його майбутній політиці.

Слід зазначити, що останні заяви Дональда Трампа дуже різкі. Він казав про те, що і Україна, і РФ "не мають карт для переговорів". Хоча раніше в цьому він звинувачував лише Київ.

При цьому на питання журналістів про те, чи влаштовує його те, що Україна без американської допомоги може не вижити, він казав: "Україна може не вижити в будь-якому випадку".