У Києві чоловік на "Мерседесі" втікав зі стріляниною від правоохоронців і "прокатав" поліцейського на вікні

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У столиці сталася погоня з перестрілкою, під час якої поліцейські намагалися зупинити водія позашляховика Mercedes Geländewagen

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Труха Київ.

У Києві на вулиці Чернігівській сталася стрілянина під час поліцейської погоні за порушником. Кермувальник автомобіля Mercedes намагався втекти від правоохоронців, і, щоб зупинити його, патрульні були змушені відкрити вогонь.

На відео видно, як поліцейський намагався зупинити порушника зачепившись за дверцята авто, проте на водія це не вплинуло.

Нагадаємо, в Києві засудили водія, який переїхав 14-річну дівчину і залишив її без допомоги.