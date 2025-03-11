В Венеции украинский военный спас раненого туриста

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В Венеции украинский военный спас жизнь мужчины, истекавшего кровью из-за ножевого ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Corriere del Veneto.

По данным издания, в историческом центре Венеции произошла стычка между туристами. Двое мужчин начали дергать друг друга. Один из них достал нож и начал наносить удары другому по руке и ноге.

Пострадавший пытался отойти, но, пройдя несколько метров, упал из-за сильного кровотечения, которое началось в результате травм.

На месте инцидента оказался прохожий, оперативно оказавший первую медицинскую помощь раненому.

Впоследствии выяснилось, что первую помощь раненому оказал украинский военный, находившийся в отпуске в Венеции.

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