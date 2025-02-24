фото: ДПСУ

Вночі 23 лютого на Закарпатті прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону з Румунією. Подружжя намагалося уникнути перевірки, аби нелегально виїхати з України

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На околиці села Теково зупинили таксі, в якому їхали дві пасажирки. Одна з жінок заявила, що її супутниця – її німа від народження сестра. Однак перевірка документів показала, що "сестра" насправді є чоловіком закарпатки. Він зізнався, що збирався незаконно покинути країну.

Щоб обійти перевірку, подружжя розробило план: чоловік перевдягнувся в жінку, одягнувши куртку й спідницю дружини, нафарбувався та взяв жіночі аксесуари. Після цього вони сіли в таксі та вирушили до кордону.

Стосовно затриманого склали адмінпротокол, справу скерували до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків.