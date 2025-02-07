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Жительку Хмельниччини депортували з Польщі: названо причину

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фото: Офіс Генерального прокурора
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До України екстрадовано підозрювану у наркоторгівлі жительку Хмельницької області, яка втекла до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Зазначається, що 6 лютого 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Устилуг-Зосін" польська сторона передала підозрювану українським правоохоронцям. Екстрадиція відбулася за запитом Офісу Генерального прокурора України.

Правоохоронці встановили, що українка продавала канабіс та метамфетамін у м. Славута Хмельницької області. Кілька років тому її було затримано правоохоронцями та повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересилці або збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України). Також їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Після внесення застави підозрювана втекла за кордон.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження показало, що жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків.

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