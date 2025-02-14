Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти

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Уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном

Про це у Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Зазначається, що громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів", - йдеться у повідомленні.

Клименко нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Нещодавнє опитування показало, що після відкриття кордоні більшість українських чоловіків не планують виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання.

Нагадаємо, Україна врятувала з російської окупації ще чотирьох дітей. Всього на початку лютого Україна повернула з російської окупації 12 дітей.