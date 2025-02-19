Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
Соседняя Польша возвращает в Украину троих наших граждан. Все они – мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Экспресс.
Отмечается, что двое из них только что отбыли наказание в местах лишения свободы. Один из них был осужден за совершение нескольких правонарушений, а другой отбывал наказание за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии.
Третьего украинца задержали на днях. Он уже получил определение об обязательстве добровольно вернуться, которое он не выполнил, а потому согласно действующим нормативным актам такое определение подлежит принудительному исполнению.
Напомним, на Волыни пограничники задержали 28-летнего мужчину, который собирался незаконно перейти границу и попасть в ЕС.
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